Мария Петровна Максакова: биография и личная жизнь вдовы Дениса Вороненкова

Мария Петровна Максакова известна благодаря своей творческой карьере, она является оперной певицей. На сегодняшний день женщина в трауре, так как пару дней назад был убит ее супруг Денис Вороненков.

Максакова родилась в семье оперных исполнителей, несмотря на это, всем известно, что к своей цели она шла самостоятельно. Для этого она ежедневно трудилась. Необходимо отметить, что семья бывшего депутата РФ уникальная, их красивые вокальные данные передаются лишь женскому полу семьи. Родилась Мария в Германии, у нее имеется старший брат, который в прошлом году находился под следствием в РФ из-за хищения крупных денежных средств из бюджета.

Семья вдовы Дениса Вороненкова всегда жила в достатке. Детство женщины прошло в центре столицы РФ, у ее семьи имеется дача в подмосковном районе, в элитном дачном поселке. Максакова окончила Центральную школу музыки при госконсерватории, где училась играть на фортепиано. После ее обучение продолжилось в музыкальной академии им.Гнесиных, ее практика прошла в Италии. После обучения она была принята в столичную труппу театра, где ее дебютной ролью стала Снегурочка. Через несколько лет Мария перешла работать в «Геликон-Оперу», а шесть лет назад исполнилась ее самая заветная мечта – она стала солисткой Мариинского театра.

До брака с Денисом Вороненковым, она была в отношениях с криминальным авторитетом Владимиром Тюриным, от которого имеет двоих детей. В супружестве с экс-депутатом Госдумы у них родился сын, а перед убийством Вороненкова, которое произошло в Киеве, стало известно, что пара ожидает пополнение.