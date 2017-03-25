Мария Петровна Максакова добровольно покинула РФ: окружение женщины не понимает ее поступка

Мария Петровна Максакова считается яркой, многогранной личностью. Многие интересуются, что ожидает женщину после убийства ее супруга Дениса Вороненкова.

Мария Максакова родилась в Германии, ее отец Петер Игенбергс житель этой страны, у женщины также имеется немецкое гражданство. Вдова Вороненкова окончила столичную госконсерваторию, музыкальную академию им.Гнесиных, работала в труппе столичного театра, была оперной солисткой. Также женщина принимала участие в съемках программ на российских телеканалах, в качестве ведущей.

До брака с Вороненковым у нее было два ребенка, об отцовстве которых она не хотела распространяться. Она могла похвастаться успешной политической карьерой, являлась депутатом Госдумы.

Многие, в том числе и из окружения Максаковой, не могут понять, зачем она сбежала вслед за своим супругом из РФ. Она добровольно обрубила все канаты, поссорилась с матерью, товарищами, оставив свою карьеру. Все были шокированы решением Марии, некоторые отмечают, что она слишком сильно любила супруга. Товарищи пары утверждают, что сам Вороненков не испытывал к Марии ничего, он использовал ее для карьерного роста, так как у женщины были хорошие связи.

Необходимо отметить, что благодаря ее громкой фамилии, для Марии в России были открыты двери большинства кабинетов. Она никогда не скрывала своего знакомства с Владиславом Сурковым.