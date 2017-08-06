Жена российского футболиста — Мария Погребняк прокомментировала скандал с экскортницами, заявив, что не является автором высказываний, которые приписываются ей журналистами. Она очень огорчена тем, что журналисты пытаются сделать из неё эксперта по поиску состоятельных мужей.

Мария Погребняк накануне оказалась в центре скандала, который разгорелся после того как на просторах социальных сетей начали распространяться её цитаты про представительниц прекрасного пола, оказывающих эскорт-услуги. Также некоторые источники написали о том, что Мария якобы одобряет поведение женщин, охотящихся за богатыми мужчинами. Однако, как позже выяснилось, жена спортсмена никогда не общалась с журналистами на такие темы.

«Меня подставили, я такого не говорила. Я в принципе не давала никакого интервью и высказываться на такие темы считаю для себя неправильным, поскольку ничего не знаю о девушках этого круга, — заявила Мария Погребняк «СтарХиту». – Я не могу их ни защищать, ни нападать на них. Более того, я никогда не читала книг и чьих-либо советов о том, как привлечь внимание богатых ухажеров. Мне это не интересно» — прокомментировала Мария.

Она заявила, что ничего не знает о женщинах владеющих искусством соблазнения богатых мужчин, так как никогда не вращалась в таких кругах. Мария считает неправильным высказываться как-либо насчет этих девушек, так как она ничего не знает об этом. Также она отметила, что никогда не читала книг с советами о том, как привлечь внимание богатых мужчин к своей персоне.