Мария Порошина: актриса вышла из декрета раньше времени из-за долгов

Известная актриса Мария Порошина хорошо известна своей работоспособностью, а недавно она вышла из декретного отпуска раньше времени. Звезду «Дозоров» зритель в Муроме уже увидел на сцене 20 марта: она со своим «экранным мужем» Ярославом Бойко играла в спектакле «Неоконченный роман». Актриса смеется: у нее поднакопились долги, но не по деньгам, а по спектаклям.

Засидеться в декрете для Марии Порошиной означает потерять себя как актрису и поставить коллег по театру в непростое положение. А ее маленькая Глафира Ильинична Древнова получала грудное молоко проводниками поезда. Для Порошиной Глаша – уже четвертый ребенок, и третий в браке с актером Ильей Древновым. Все дочери Древнова носят редкие и благозвучные имена – Глафира, Серафима, Аграфена. Старшую дочь артистки зовут Полина, она дочь актера Гоши Куценко – звездная пара жила без росписи. Сейчас Глафире чуть больше годика, и это уже личность со своим характером – видно, что растет человечек с индивидуальностью. Мария узнала о беременности «не вовремя» — навалилась работа в театре и сериалах, но ребенок, по признания актрисы, всегда чудо.

Роли нередко требуют от Марии Порошиной кардинальной смены имиджа, ведь она играет очень разноплановых женщин. В феврале этого артистка превратилась в яркую, жгучую брюнетку, и многие поклонники не поняли такого решения стилистов. Хотя Мария не раз говорила, что по природе – темноволосая, но для ролей кем она только ни была. В первый раз ее перекрасили в «Поклонниках», а потом ей просто везло на светленьких героинь – они белее хрупкие, нежные, и актрисе проще их прорабатывать. Но надо расти над собой, а сильные женщины «с судьбой» — брюнетки.