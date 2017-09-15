Маша Распутина не может часто выступать из-за мужа

Недавно Маша Распутина выступила на музыкальном фестивале “Новая волна”. Перед тем, как выйти на сцену, она рассказала о своем супруге, который не позволяет ей часто уезжать на гастроли.

Маша Распутина в последнее время стала всё реже выходить на сцену. Она настолько давно не давала концертов, что некоторые её поклонники начали думать о том, что их любимая исполнительница прекратила свою творческую деятельность. Однако недавно она порадовала поклонников, впервые за долгое время появившись на сцене. Маша выступила на творческом вечере Филиппа Киркорова, проходившего в рамках музыкального фестиваля “Новая волна”. Кроме того, Распутина призналась, почему в течение длительного промежутка времени не появлялась на сцене. Как оказалось, об этом попросил её супруг – Виктор Захаров, который с большим трудом переживает долгую разлуку с любимой женой, уезжающей на гастроли. Маша, в свою очередь, была согласна идти на компромисс, который позволяет избегать лишнего повода для ссор. Она также отметила, что Киркорову пришлось напрямую договариваться с её супругом, чтобы тот разрешил ей выступить на его творческом вечере. Сначала Виктор был непреклонен, однако после длительных уговоров Филиппу всё-таки удалось добиться своего.

Напомним, Маша Распутина и Виктор Захаров живут в браке уже на протяжении восемнадцати лет. Артистка никогда не скрывала, что сейчас её полностью обеспечивает муж, поэтому она занимается только шопингом и ведением домашнего хозяйства.