«Первые леди» Америки и Франции Мелания Трамп и Бриджит Макрон «мерялись образами» на G20 в Гамбурге – каждая хотела выглядеть более стильной, изысканной, женственной, хотя со вкусом у обеих дам все в порядке. Модные критики считают: нет предела совершенству, потому образы обеих «леди» нужно детально разобрать.

На саммите G20 внимание «модных обозревателей» и «репортеров глянца» было всецело привлечено к нарядам жен президентов Франции и США. Дамы с недавних пор живут «под прицелом телекамер» — СМИ хотят знать, как одевается учительница, которая влюбила в себя школьника, и модель, женившая на себе олигарха. Наряды женщин сравнивают, хотя у них разный вкус, но одинаково хороший – обе «первые леди» надели идущие им наряды. Меланию потянуло во времена «Великой Депрессии», «учительница» Эммануля Макрона как всегда угадала, выбрав «классику», хоть и не «деловую».

Аналитики уверены – выбрав нетипичное для себя белое коктейльное платье с бахромой периода «Великого Гетсби», Мелания Трамп дала понять, что не будет играть в политические игры. Для «большой политики» у Дональда Трампа есть Иванка, его дочь, а она – его жена, мать его сына, просто любимая женщина. Что касается Бриджит Макрон, то она отошла только от делового стиля, оставаясь верной брючным костюмам. Стиль smart casual говорит о том, что она готова и развлекаться, и работать.

«Мериться нарядами» — что-то вроде «признака хорошего тона» у жен президентов: Мелания Трамп и Бриджит Макрон неплохо ладят между собой, им легко общаться. G20 – не первый саммит, на котором общаются «первые леди» двух стран. Познакомились они на G7, сопровождая мужей.

«Хозяйку» саммита Ангелу Меркель стилисты и обозреватели моды в основном ругают: она настолько погрязла в делах, что перестала видеть в себе женщину. Жакет алого цвета очень плохо смотрится с хлопковыми бежевыми брюками, которые очень быстро начинают казаться мятыми.