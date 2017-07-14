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Первые леди Америки и Франции Мелания Трамп и Бриджит Макрон продолжают свою «борьбу нарядов», на этот раз в Париже за деловым визитом. Президент Америки с супругой прилетел во Францию для обсуждения дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Мелания Трамп и Бриджит Макрон продолжают «борьбу нарядов»
Фото: EastNews

Первая леди США Мелания Трамп сопровождала своего мужа Дональда Трампа во Франции. Трамп доказала, что может не только блистать уместными, модными нарядами, но и выполнять все те функции, которые накладывает на нее статус. Больным детям одной из больниц Парижа она читала сказку «Маленький принц», а вечером явилась на деловую встречу в жакете и юбке алого цвета от «Диор». Бриджит Макрон выбрала «вечернюю классику» белого цвета – платье, демонстрирующее ее прекрасные ноги.

Ожидали Эммануэль и Бриджит Макрон семейство Трампов в Доме Инвалидов. Там Дональд Трамп не упустил возможности сказать Бриджит Макрон, что она «в великолепной форме». После делового визита жены мировых политиков отправились поражать красотой и стилем посетителей ресторана на вершине Эйфелевой башни – ужин президентских семей состоялся именно там.

Мелания Трамп и Бриджит Макрон продолжают «борьбу нарядов»
Фото: East News, Getty Images

Пока модные обозреватели обсуждают стиль президентских жен и кто кого затмил, эксперты в области политики гадают, о чем говорили главы государств за закрытыми дверями. Пока ясно одно: настолько разным политикам будет непросто договориться — Макрон, как и многие европейские политики, ждал победы Хиллари Клинтон. Но Дональд Трамп очень заинтересован в молодом и перспективном Эммануэле Макроне, который, по его словам, является сильным президентом.

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