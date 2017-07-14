Мелания Трамп и Бриджит Макрон продолжают «борьбу нарядов»

Первые леди Америки и Франции Мелания Трамп и Бриджит Макрон продолжают свою «борьбу нарядов», на этот раз в Париже за деловым визитом. Президент Америки с супругой прилетел во Францию для обсуждения дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Первая леди США Мелания Трамп сопровождала своего мужа Дональда Трампа во Франции. Трамп доказала, что может не только блистать уместными, модными нарядами, но и выполнять все те функции, которые накладывает на нее статус. Больным детям одной из больниц Парижа она читала сказку «Маленький принц», а вечером явилась на деловую встречу в жакете и юбке алого цвета от «Диор». Бриджит Макрон выбрала «вечернюю классику» белого цвета – платье, демонстрирующее ее прекрасные ноги.

Ожидали Эммануэль и Бриджит Макрон семейство Трампов в Доме Инвалидов. Там Дональд Трамп не упустил возможности сказать Бриджит Макрон, что она «в великолепной форме». После делового визита жены мировых политиков отправились поражать красотой и стилем посетителей ресторана на вершине Эйфелевой башни – ужин президентских семей состоялся именно там.

Пока модные обозреватели обсуждают стиль президентских жен и кто кого затмил, эксперты в области политики гадают, о чем говорили главы государств за закрытыми дверями. Пока ясно одно: настолько разным политикам будет непросто договориться — Макрон, как и многие европейские политики, ждал победы Хиллари Клинтон. Но Дональд Трамп очень заинтересован в молодом и перспективном Эммануэле Макроне, который, по его словам, является сильным президентом.