Мелания Трамп переехала в Белый дом вместе с сыном

Спустя менее полугода после инаугурации Дональда Трампа, его супруга Мелания Трамп всё-таки переехала в Белый дом. В западных изданиях пишут, что её нежелание переезжать в Вашингтон связано с проблемами в личной жизни супругов.

После того как Дональдом Трампом была пройдена инаугурация, в средствах массовой информации очень долго обсуждалось то обстоятельство, что Мелания Трамп отказывалась переезжать из Нью-Йорка в Белый дом. На многочисленные расспросы журналистов она отвечала, что не хочет этого делать ввиду необходимости завершения учебного года её сыном в школе. Но журналисты отказывались верить в такую версию, продолжая писать о трудностях в личной жизни супругов.

На это есть некоторые причины, с недавних пор в тех же СМИ начали ходить слухи о том, что первая леди изменяет своему супругу с начальником охраны ювелирного магазина. Однако 11-го июня стало известно, что она всё-таки решилась на переезд. Об этом она сообщила общественности с помощью социальной сети. С чем связано это решение пока не ясно, может действительно, потому что сыну необходимо было закончить учебный год, а может это должно заставить сплетников перестать распространять слухи.