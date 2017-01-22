Мелания Трамп рада служить США

Новая Первая леди Америки поделилась с жителями страны своими чувствами. Мелания Трамп призналась, что для нее большая честь служить этому прекрасному государству.

Недавно произошла торжественная инаугурации 45-го главы США. В этот день рядом с Дональдом Трампом были его дети и супруга, которую он нежно держал за руку. Первая леди поразила всех своим прекрасным вкусом. В этот праздничный для семьи Трамп день, женщина два раза меняла наряд. Во время инаугурации на ней было голубое платье, а во время бала Мелания вышла на публику в длинном платье молочного цвета. Как сообщается, дизайнером последнего наряда стала сама супруга миллионера, а воплотить данную идею помог ей французский дизайнер Эрве Пьер. Стоит отметить, что мужчина ранее являлся креативных управляющим Carolina Herrera.

Во время мероприятия, которое прошло в Вашингтоне, не обошлось без казусов. Так, пользователи интернета активно обсуждают недовольное лицо и натянутую улыбку Мишель Обама, которой явно не нравилось происходящее. Она стала мемом в социальных сетях.

Напомним, после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента им был подписан указ, а именно отказ от закона в сфере здравоохранения, созданный предыдущим американским лидером.