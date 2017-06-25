Менеджер Джонни Деппа признал, что тот действительно избивал бывшую супругу

На днях в деле о скандальном расставании Джонни Деппа и Эмбер Херд вскрылось очень важное и интересное обстоятельство. Менеджер Джонни подтвердил журналистам, что его работодатель избивал свою супругу.

Когда шумиха вокруг развода Джонни и Эмбер только разрасталась, супруга актера обвинила его в том, что подверглась в жестоких избиениях с его стороны. В качестве доказательства она опубликовала фотографии полученных увечий. Также она привела показания свидетелей, однако слишком поздно обратилась в полицию. А когда её главный свидетель, помощник актера, переписку с которым в социальных сетях она предъявила в качестве доказательства, оказался от своих слов, разбирательство утихло.

А теперь этот помощник актера заявил о том, что может доказать подлинность этих переписок. Он заявил, что может официально подтвердить заявление Эмбер об избиении. Как пояснил журналистам Джоэл Мандел, весной, когда скандал только разгорался, он был вынужден отказаться от своих слов, так как находился под сильным давлением со стороны Джонни. Однако теперь он судится со своим работодателем из-за денег, и готов доказывать свою правоту всеми доступными ему способами.