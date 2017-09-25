Меньщиков: жена экс-участника "Дома-2" вместе с детьми ушла от него в однокомнатную квартиру

Супруга Степана Меньщикова, некогда популярного участника телепроекта “Дом-2”, ушла от него и забрала с собой детей. По ее словам, Степан совсем не уделял семье внимания, а только занимался своей карьерой. На данный момент Евгения Меньщикова снимает с двумя детьми однокомнатную квартиру в Красногорске.

Евгения Меньщикова, жена экс-участника телешоу “Дом-2” Степана Меньщикова, с двумя маленькими детьми ушла от него. На данный момент она снимает в Красногорске однокомнатную квартиру, которой очень довольна. Новое жилье обходится молодой маме в тридцать тысяч рублей. Препятствовать Степану в общении с детьми, по ее признанию, она не собирается, здесь все будет зависеть только от его желания.

Евгения решила расстаться с мужем, так как их совместная жизнь не складывалась по причине большой занятости последнего. Степан увлечен только своей карьерой, а на саму Евгению и детей сил у него не хватало. Если он и появлялся дома, то поздно ночью, причем после этого часто мог отсыпаться весь следующий день. По этому поводу у пары возникали ссоры, что негативно сказывалось на детях, поэтому в один момент они решили, что все это пора прекращать. На данный момент, как рассказала Евгения, Степан находится по работе в Сочи, и она знает, что его там окружают красивые девушки. Если бы что-то зависело от нее, то она не отпустила бы мужа в такое рискованное для брака путешествие, но ее мнения Степан никогда не спрашивал.

Сейчас Евгения хочет начать новую жизнь, в которой не будет места Меньщикову. Евгения полностью довольна своей квартирой и особенно районом, в котором она расположена, так как там находится вся инфраструктура, необходимая для жизни с маленькими детьми.