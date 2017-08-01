Мэрайя Кэри сильно располнела: вес певицы дошел до 120 кг

Мэрайя Кэри, популярная американская певица, устала бороться за свою фигуру и в последнее время заметно поправилась. Приближенные к ней люди, желающие остаться неизвестными, сообщают, что вес звезды достиг почти 120 килограммов, но она продолжает выступать на концертах в откровенных нарядах.

Американская поп-дива Мэрайя Кэри продолжает выступать перед публикой в откровенных нарядах, несмотря на то, что ее вес приблизился к отметке в 120 килограммов. Недавно в Лас-Вегасе Мэрайя предстала перед зрителями в боди со стразами, которое открывало все ее проблемные места фигуры. Кажется певицу вовсе не беспокоят лишние килограммы, хотя известно, что она вела борьбу с полнотой долгие годы, причем успешно, но сейчас, видимо, решила сдаться. Журналисты не раз видели Мэрайю за поеданием фастфуда, сладостей и другой вредной пищи.

Близкие друзья Кэри, желающие остаться анонимными, рассказали, что таким образом она заедает стресс после разрыва отношений со своим женихом, миллиардером Джеймсом Пэкером. Они уже практически поженились, но перед самым торжеством Джеймс сообщил ей, что между ними все кончено. Это было большим ударом для певицы, и она переживает до сих пор.

Как стало известно, миллиардер постоянно сравнивал ее со своей бывшей невестой — моделью с идеальными формами, а также обвинял Мэрайю в том, что она тратила его деньги на своих родственников.