Месси: на свадьбе короля футбола было 300 сотрудников охраны

Лионель Месси сыграл собственную свадьбу на своей малой родине в городе Росарио (Аргентина). Избранницей короля футбола стала Антонелла Рокуццо, родившаяся в том же городе. Свадьба проходила при повышенных мерах безопасности. В качестве подарка на торжество супруги Месси попросили гостей пожертвовать деньги в фонд помощи больным детям.

По сообщению ИА «ТАСС», главный нападающий футбольного клуба «Барселона» — Лионель Месси заключил брак в родном городе Росарио в Аргентине. Свадебное мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны местных силовиков. Известно, что избранницей короля футбола стала некая Антонелла Рокуццо, родом из того же города.

Лионель и Антонелла знакомы друг с другом с детства, а их отношения длятся уже более 10-и лет. Платье для самого важного дня в своей жизни невеста заказала у известного дизайнера из Испании — Розы Клары. За несколько дней до свадебной церемонии, намеченной на пятницу 30 июня, отец Лионеля встретился с представителями аргентинских сил безопасности, чтобы обсудить вопрос охраны торжества.

В итоге, за порядком на свадьбе присматривали более трехсот человек из полиции, при этом число самих гостей было меньше — двести шестьдесят человек. Молодожены решили провести простую гражданскую церемонию заключения брака без пышного венчания в церкви. Вместо свадебного подарка Лионель и Антонелла попросили гостей сделать пожертвования в собственный благотворительный фонд, созданный Лионелем для помощи тяжелобольным детям.