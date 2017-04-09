Милана Кержакова впервые прокомментировала смерть отца Вадима Тюльпанова

Милана Кержакова, дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова, впервые прокомментировала смерть отца. Супруга футболиста Александра Кержакова призналась, что ее отец очень ждал внука. На днях Кержакова вместе с другими родственниками похоронила Тюльпанова в Санкт-Петербурге.

Спустя пять дней после трагической кончины Вадима Тюльпанова, дочь чиновника, Милана, решилась прокомментировать его уход и свои переживания по поводу этой трагедии. В частности, Милана Кержакова прокомментировала и свою беременность. Девушка подтвердила, что ее отец очень ждал, когда на свет появится внук – сыночек Миланы. Дедушка мечтал принять непосредственное участие в его воспитании, а также хотел, чтобы тот вырос профессиональным спортсменом.

Милана рассказывает, что ее отношения с отцом всегда были очень хорошими, а с годами, когда она взрослела, эти отношения становились все лучше и лучше. По ее словам, папа поддерживал ее в любых ситуациях, а кроме того, настаивал на том, чтобы она оставалась вместе с Александром Кержаковым – действующим мужем и отцом будущего ребенка Миланы. По ее словам, иногда она жаловалась на Александра, но отец пытался ее переубедить, и относился к зятю хорошо.

Уход своего отца Милана Кержакова называет «самым худшим чувством» из всех, что ей пришлось пережить в своей жизни. Напомним, что четвертого апреля Вадим Тюльпанов скончался в результате сердечного приступа. Умер чиновник, находясь в бане.