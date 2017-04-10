Милана Кержакова впервые стала мамой: дочь Вадима Тюльпанова родила сына

Милана Кержакова, дочь скончавшегося недавно чиновника Вадима Тюльпанова, стала мамой. Жена футболиста Александра Кержакова дала жизнь прекрасному мальчишке. Родители малыша пока не раскрывают главный секрет – имя мальчика.

На фоне трагической новости о смерти Вадима Тюльпанова, известного питерского чиновника, новости о беременности его дочери, Миланы, отошли на второй план. Известно было, что Милана Кержакова похоронила отца, будучи на последней стадии беременности. Многие поклонники всерьез переживали за ее здоровье.

Но десятого апреля 2017 года Милана Кержакова родила здорового ребенка – сына. Первым вестью о рождении наследника поделился муж Миланы – футболист Александр Кержаков. Спортсмен опубликовал фотографию жены и сына в своем Инстаграме. Правда, рассмотреть мальчика на снимке невозможно.

Детальной информации о родах Миланы нет, но средства массовой информации сообщают, что мама и сын чувствуют себя хорошо, никаких осложнений во время родов не было. Для Миланы и Александра этот ребенок стал первым. Ранее уже сообщалось, что дочь Вадима Тюльпанова ждет сына.

Незадолго до родов Милана пообщалась с поклонниками, прокомментировав смерть отца. Она рассказала, что была очень близка с папой, а также призналась, что отец очень хотел внука и планировал принять участие в его воспитании. До рождения внука он не дожил всего неделю.

Скончался чиновник Вадим Тюльпанов в результате сердечной недостаточности. Он находился в бане, когда внезапно потерял сознание. Медики спасти чиновника не успели.