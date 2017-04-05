Милана Тюльпанова находится на позднем сроке беременности

Милана Тюльпанова прокомментировала внезапную смерть своего отца – чиновника Вадима Тюльпанова. На своей страничке в соц. сети девушка опубликовала трогательный стих в память о своем папе. Перед смертью чиновника стало известно, что его дочь беременна.

Близкая подруга Миланы Кержаковой подтвердила, что девушка действительно ждала ребенка. Кроме того, скорое появление на свет внука очень обрадовало и самого Вадима Альбертовича. По словам собеседницы, тот очень ждал рождения именно мальчика, и часто упоминал, что он должен стать успешным спортсменом – футболистом.

Милана Кержакова – законная супруга прославленного российского футболиста Александра Кержакова. Муж и жена не упоминали о том, что ждут ребенка широкой общественности. Подруга Миланы не знает, как девушка перенесет внезапную смерть отца. Она считает, что это известие может плохо сказаться на здоровье беременной. Судя по всему, Милана находится уже на крайнем сроке, и совсем скоро будет рожать.

Вадим Альбертович внезапно скончался днем ранее, вечером четвертого апреля. Источники в СМИ сообщают, что трагедия оказалась несчастным случаем – Тюльпанов отдыхал в оздоровительном центре Санкт-Петербурга, но поскользнулся, упал и сильно ударился головой. Эта травма и спровоцировала скоропостижную смерть чиновника.

Несмотря на бытовые обстоятельства трагедии, следователи проводят предварительную проверку и уже назначили ряд экспертиз.