Актриса Миша Бартон оказалась в центре громкого скандала. В сети «Интернет» появилась новость о том, что каждый желающий может за определенную сумму приобрести домашнее откровенное видео с известной актрисой. Артистка находится в шоке от данного инцидента, она уверяет, что ей, таким образом, мстит ее бывший ухажер, а адвокат Миши расценивает это, как преступление. В результате мести бойфренда Миша Бартон оказалась в центре громкого скандала.

Вокруг имени известной актрисы постоянно витают скандальные обсуждения. Недоброжелателям удалось отыскать домашнее интимное видео Миши Бартон, и они выставили его на продажу. Стоимость видеозаписи – полмиллиона долларов. Сообщалось, что видеороликом заинтересовались даже представители некоторых компаний, работающих над фильмами для взрослых.

Миша Бартон рассказала, что она шокирована тем, что происходит. Ранее актриса никогда бы и не подумала, что кто-то когда-то обретет доступ к ее личному архиву, а также постарается на нем заработать. Своим поклонникам артистка сообщила, что переживает очень трудные времена, для нее это весьма болезненная ситуация, она пережила настоящий страх, когда узнала о том, что происходит.

Некоторые поклонники поддержали кинозвезду, они написали, что никто не имеет права воровать личные архивы и позорить других людей. В последнее время участились случаи воровства личных архивов кинозвезд, фотографии некоторых актрис уже были ранее опубликованы в сети «Интернет», среди них: Эмма Уотсон, Аманда Сейфрид.