Мишель Обама недовольная инаугурацией Трампа: фото женщины используют в интернете, как новый мем

В интернете активно обсуждается Мишель Обама. Дело в о том, что супруга бывшего президента, весь день инаугурации Трампа проходила с недовольным лицом. Даже когда, семья Трампов презентовали им с супругом подарок, журналистам удалось заснять раздраженность Мишель.

Снимок с этой встречи стал самым популярным. К нему даже успели придумать подпись: «Тот момент, когда не успел открыть коробку, но уже точно понимаешь, что в ней какой-то мусор». Необходимо уточнить, что содержимое подарка не разглашалось. После того, как снимки появились в интернете, женщина стала мемом. На сегодняшний день пользователи интернета придумывают различные шуточные картинки с супругой Барака Обамы. Стоит отметить, что Мишель даже не старалась скрыть свое отношение к новому президенту. Некоторые американцы предположили, что женщина разочаровалась в своем государстве, из-за выбора на пост американского лидера миллиардера.

Напомним, на днях произошла инаугурации 45-го американского лидера. По итогам выборов, большинство жителей США, отдали предпочтение Дональду Трампу. В свой первый день на посту новый президент издал указ, в котором отказался от закона о здравоохранении от Обамы.