Мишель Обама устала натянуто улыбаться коллегам мужа

Пользователи интернета продолжают активно обсуждать супругу бывшего президента США. За инаугурацию Дональда Трампа Мишель Обама трижды стала мемом. На протяжении всего дня женщина все время улыбалась так, будто бы это стоит ей больших усилий.

Во время торжественной инаугурации женщина прослушала речь нового 45-го американского лидера в недовольным лицом и со злостным взглядом. Джон Шиндлер, который был на мероприятии в качестве журналиста отмечает: «Боже мой, вот это взгляд».

Пользователи отмечают, что после того, как Трамп произнес речь, лицо Мишель выражало раздражение. Некоторые отмечали, что ее выражение будто говорит о том, что она больше не гордится страной и многие из пользователей соглашались с ней.

Находясь рядом с нынешней Первой леди журналисты также отмечают ее взгляд, как лучший мем этого дня. Это произошло во время вручения Трампом подарка супруге Барака, видимо это не понравилось женщине.

Напомним, на днях Дональд Трамп официально вступил на пост главы США. В этот же день он успел подписать несколько указов. Одним из них стал отказ от закона в сфере здравоохранения, которую создал Барак Обама. Также миллиардер рассказал о назначении на должности в своей администрации, ожидается подтверждение Сената этих личностей.