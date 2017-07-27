Михаил Пореченков разоблачил шоу "Битва экстрасенсов"

Актер Михаил Пореченков разочаровался в “Битве экстрасенсов”. По его словам, никто из участников шоу на самом деле не обладает никакими сверхъестественными способностями. Всем им подсказывают их ответы и действия. После того, как Михаил понял это, он покинул пост ведущего программы.

Во время кинофестиваля «Горький Fest» актер Михаил Пореченков рассказал журналистам, почему он решил покинуть пост ведущего популярной программы “Битва экстрасенсов”.

По его словам, там нет ни одного настоящего мага и все действия и ответы им подсказывают извне те, кто заранее составил с ними контракты. Кто-то зарабатывает на этой программе и на вере людей в экстрасенсорику неплохие деньги. Как только Михаил это понял, он покинул проект.

Михаил признался, что сначала он искренне верил всем участникам шоу, верил в их магические способности, да и многие люди на программе были очень яркими и интересными личностями. Но постепенно ему стала открываться вся неприглядная правда. К тому же, Михаил провел собственную проверку для каждого из экстрасенсов на программе. По его словам, ее не прошел ни один участник, то есть все они оказались фейковыми магами. В чем именно состояла его проверка, Пореченков пояснять не стал.

Сейчас он абсолютно не верит ни одному победителю “Битвы экстрасенсов” и пришел к выводу, что дар, так называемой прозорливости, Бог дает только тому, кто находится в постоянном подвижническом подвиге, в молитвах, уединении, аскетизме, а с телевидением и его проектами это мало связано.