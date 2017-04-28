Михаил Веллер больше не будет выступать в эфире радиостанции “Эхо Москвы”. Руководство “Эха” приостановило с ним сотрудничество после того, как он в прямом эфире кинул кружкой в ведущую Ольгу Бычкову и словесно оскорбил ее. Вернуться к сотрудничеству с радиостанцией Веллер сможет только после публичного извинения.

По сообщению РИА Новости, руководство радиостанции “Эхо Москвы” объявило о приостановке сотрудничества с писателем Михаилом Веллером после скандала, который тот устроил в прямом эфире от 27 апреля этого года. М. Веллер назвал ведущую радиопрограммы Ольгу Бычкову “тупой скотиной” и запустил в нее кружкой с водой. Как позже выяснилось, ему не понравилось, что она его постоянно перебивала и вставляла во время его разговора свои реплики.

Редактор “Эхо Москвы” Алексей Венедиктов пояснил, что для Веллера не всё потеряно. Он может публично извиниться перед О. Бычковой и сотрудничество с ним будет возобновлено. А до этого момента, М. Веллер не будет приглашаться на радиостанцию ни в качестве гостя, ни в качестве ведущего своей программы.

В ответ на это Веллер заявил, что он даст аргументированный ответ для “Эха Москвы” в письменном виде и разместит его на их же собственном сайте, где у писателя имеется свой блог. После этого, как надеется Веллер, вопросов к нему больше ни у кого не возникнет.

Пока же ситуацию со своим поведением в эфире он прокомментировал иносказательно. По его словам, человек может сделать много гениальных открытий, но никто не обратит на это внимание. Но стоит ему ударить кого-то по голове указкой и массовое внимание ему обеспечено.