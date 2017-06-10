Писатель Михаил Веллер недавно дал интервью главному редактору издательского дома “Собеседник”, в котором высказывал свое мнение по поводу России, а также избрании на пост президентов Макрона во Франции и Трампа в США. Дональд Трамп был назван им олицетворением борьбы народа против элит, великим шансом для возрождения христианства на Западе.

Дмитрий Быков, главный редактор издательского дома “Собеседник”, взял интервью у известного писателя Михаила Веллера, где тот поделился своей точкой зрения по поводу России и недавно избранных президентов — Эммануэля Макрона во Франции и Дональда Трампа в США.

Ситуация, складывающаяся вокруг главы Америки и его недавнем избрании на этот пост, была названа Быковым самым больным вопросом современности. Он попросил Веллера дать оценку появлению Дональда Трампа на политической арене. В частности, Быков спросил писателя, насколько Трамп оправдывает его надежды.

Михаил Веллер ответил, что “старику” (т.е. Трампу) очень трудно сегодня эти надежды оправдывать, так как, по его мнению, еще никогда в истории США, средства массовой информации и правящие элиты не пытались оказать такого сильного противодействия на президента своей страны. Трамп, как сказал Веллер, — это великий шанс, которого у американского народа больше никогда не будет. Его появление на политической арене спровоцировало борьбу народа против правящих элит.

В конце беседы о США, Михаил Веллер заявил, что считает Трампа огромным шансом для христианской цивилизации Запада сохранить себя для будущих поколений.