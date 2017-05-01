Модель Анастасия Костенко решила поговорить откровенно с подписчиками своего блога. Она захотела получше узнать людей, которые ее постоянно читают, и приоткрыла им некоторые факты своей биографии.

Коснулась Анастасия своей семьи, которую очень любит, и своего творческого пути. Так же девушка упомянула, что у нее имеется травма колена, полученная ею во время занятия танцами, но она не помешала Насте поступить в балетную школу. В Ставрополе Настя после окончания музыкальной школы занималась народным хореографическим искусством, но в последний год обучения поняла, что это не ее. Ради балета девушка вернулась в Ростов, объяснила балетмейстерам, что у нее имеется травма, но все-таки закончила самую лучшую балетную школу Юга России. Во время госэкзамена, исполняя народно-характерный танец, Настя даже потеряла сознание от боли. Другую мечту Костенко – заниматься восточными единоборствами, не одобрила мама. Она не хотела, чтобы ее дочь ехала на свой первый поединок.

О своей семье Анастасия рассказала немного: ее родители разошлись, у нее есть отчим, сестренки и братик, а для отца Настя так и осталась единственным ребенком. Оба родителя одинаково принимали участие в жизни Костенко, мать разрешала ей видеться с родным отцом. Фолловеры были рады такой откровенности и не стали скрывать факты своей биографии. Подписчики тоже рассказали, где живут, работают или учатся, чтоб любимица и о них узнала немного больше.