На 65-м году жизни скончался Александр Тиханович

Ночью умер известный музыкант и артист из Белоруссии Александр Тиханович. О смерти мужчины сообщила его дочь. Причиной кончины стала продолжительная болезнь мужчины, о которой родственники пока не рассказывают.

«Ночью умер мой отец. Очень благодарны всем, кто на протяжении всей его жизни был рядом. Спасибо всем, кто молился и поддерживал папу на протяжении этого тяжелого года, который стал для него последним», — написала в Инстаграм Анастасия Тиханович.

Ранее мужчина рассказывал, что музыкальным творчеством он начал заниматься случайно. Во время обучения в Суворовском училище, он вместо предмета математики посещал духовой оркестр. Тиханович выбрал тубу, которая его очень завлекла. После училища принял решение поступать в консерваторию в Минске.

Работать в ВИА «Верасы» артист начал с 1973 года, он выступал в этом ансамбле на протяжении 15 лет. В 1988 году музыкант вместе с солисткой Ядвигой Поплавской покидают коллектив, и образуют дуэт, который назвали «Счастливый случай». Они не сидели без дела, постоянно давали концерты, не только в своей стране, они были также востребованы за ее пределами. Стоит отметить, что рабочие отношения переросли в любовь, через время пара официально зарегистрировала свои отношения.