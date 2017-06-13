Надежда Кадышева, известная певица, участница ансамбля «Золотое кольцо», недавно отметила свой день рождения – ей исполнилось 58 лет. Но года не властны над певицей, у нее есть свои секреты молодости, а пластических операций она боится.

Известной солистке популярного музыкального коллектива «Золотое кольцо» — Надежде Кадышевой недавно исполнилось 58 лет. И, казалось бы, возраст совсем немолодой и можно уже и отдохнуть, но певица вообще не ощущает своих лет. У нее столько энергии, задора, желания что-то делать, что не каждый молодой сможет так активно и радостно жить, добиваясь поставленных результатов. Но не только душа молода у Надежды Кадышевой: ее внешнему виду также может позавидовать любая ровесница. А самое интересное то, что певица заверяет: за всю жизнь она ни сделала ни одного укола ботокса. В одной из передач Надежда заявила, что она довольна своим внешним видом, отсутствием второго подбородка, и это все благодаря природе и генетике.

Многие стилисты уже давно советуют певице обратиться за квалифицированной помощью к пластическому хирургу, который мог бы сделать ринопластику. Певица соглашается с мнением стилистов о ее проблеме. При этом она категорична в своих намерениях не обращаться к медикам, которые будут «резать» ее лицо. Надежда боится операций и не представляет, как она будет ходить с таким отекшим и порезанным лицом.

У Надежды несколько своих секретов молодости: это правильное питание, в частности употребление в пищу большого количества овощей, хорошие крема и маски, которыми она пользуется регулярно, и, конечно же, хорошее настроение.

Муж певицы, с которым они счастливы в браке уже 35 лет, восхищается красотой жены и ее умением себя подавать.