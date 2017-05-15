Надежда Сысоева, одна из участниц комеди-шоу Comedy Woman, опубликовала в своем Instagram фотографию в подвенечном платье. Все поклонники Надежды сразу стали обсуждать предстоящую свадьбу Надежды и Ильи Бачурина, с которым она встречается уже более 10 месяцев.

Одна из ярчайших представительниц отечественного развлекательного телевизионного шоу Comedy Woman Надежда Сысоева чуть менее года находится в отношениях с генеральным директором проекта «Главкино» Ильей Бачуриным. Несмотря на искренность отношений и серьезность намерений обоих, пара неоднократно заверяла общественность, что не спешит законно регистрировать свои отношения, поскольку им пока это незачем. Но вот опубликованная в Инстаграмме фотография Надежды Сысоевой может говорить об обратном. На снимке девушка изображена в свадебном платье и с диадемой на голове. Снимок сразу заинтриговал поклонников и обрушил на собственницу снимка массу вопросов о возможности состоявшейся свадьбы.

#LOVEIS это — когда утро принцессы начинается так 👰🐴♥️ A post shared by Надежда Сысоева (@inadenka) on May 14, 2017 at 11:42pm PDT

Многие поклонники помимо вопросов о торжестве, стали поздравлять невесту с этим событием, желая счастья, любви и все самого лучшего. Но вот один из подписчиков, который является хорошим знакомым девушки, отметил, что вчера вечером они и его команда неплохо поиздевалась над невестой. Также он написал, что подписчикам звезды необходимо ждать премьеру, но какую не уточнил. Некоторые поклонники предположили, что Надежда могла просто принимать участие в каких-то съемках, но вот в каких именно, вопрос остался открытым.

По поводу любви между Надеждой Сысоевой и Ильей Бачуриным долгое время не было ничего известно, поскольку пара старалась скрывать свои чувства. Первым озвучил версию любовных отношений пары журнал «СтарХит». Пара выглядит очень гармонично и счастливо, посещая вместе светские рауты.