Надя Ручка опубликовала трогательную фотографию сына

Певица Надя Ручка порадовала поклонников трогательной фотографией новорожденного сына Льва. Артистка призналась, что после появления малыша на свет её жизнь кардинально изменилась.

Несколько дней назад в жизни солистки группы «Блестящие» Нади Ручки случилось радостное событие — она в первый раз стала мамой. Теперь у её возлюбленного Дениса Боярко есть наследник по имени Лев. Накануне счастливая мама решила порадовать подписчиков своего микроблога фотографией маленького сына. В комментарии к публикации она признается, что рождение Льва сделало её самой счастливой матерью во всем мире.

Мой мир переворачивается и наполняется любовью до самых небес, когда я целую эти родные нежные лапки🌱 #местодляпоцелуев A post shared by Nadia Ruchka (@nadiaruchka) on Aug 20, 2017 at 1:19am PDT

Подписчики артистки пришли в восторг от публикации и начали писать радостные комментарии, поздравляя Надежду с пополнением в семье. Стоит отметить, что певица является одной из немногих знаменитостей, которые не скрывали беременность от общественности. Она также сама сообщила поклонникам о рождении сына с помощью своего микроблога, поблагодарив акушеров, принимавших у неё роды.