Наина Иосифовна Ельцина – орденоносец Святой великомученицы Екатерины

Вдова ныне покойного президента России Бориса Ельцина реализовала множество благотворительных программ, будучи «первой леди». В связи с этим она получила из рук Владимира Путина в день своего рождения орден Святой великомученицы Екатерины за вклад в развитие России. Сайт Кремля уже сообщил об этом событии.

«За благодеяние» — серьезная награда, так же о юбилярше было снято несколько фильмов к ее 85-илетию, а в Кремле организован прием. Наина Иосифовна вложила всю себя в благотворительность, дела миротворчества и гуманизма. Фильмы повествуют о том, каково это быть женой человека, который повел Россию по новому курсу, и которого как восхваляют, так и проклинают. Один из документальных фильмов о Наине Ельциной носит красноречивое название «Объяснение в любви». Там убежденная коммунистка и атеистка говорит, что не уверена, что «за гранью» что-то есть, но Борис Николаевич всегда в ее сердце и в ее памяти. В картине практически не будет политики: на «Первом канале» поставил за цель показать женщину, которая просто стала надежной опорой своего мужа.

Полтора года в течение 25-дней журналисты записывали воспоминания о любви и о жизни Наины Иосифовны. Она просила нигде этого не публиковать: это память правнукам об их прадедушке – первом Российском президенте. Но создатели фильма поняли, что искренне «признание в любви» советской, а потом российской женщины не умещается в узких рамках семейного архива. Владимир Путин вызвался помочь вдове президента РФ провести прием в большом Кремлевском дворце. На мероприятие пришло около ста человек – все они имели отношение к семье Ельцина в «лихие 90-е» и оставили след в истории России.