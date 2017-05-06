Модель Наоми Кэпбелл намерена стать матерью почти в 50 лет и обязательно исполнит свою мечту. Она заявила, что сейчас женщины рожают когда считают нужным, их дети желанны и запланированы, а наука способствует в этом.

46-илетняя модель мировой величины Наоми Кэппбелл сделала изданию «ES Magazine» неожиданное заявление. Звезда призналась, что собирается стать матерью, несмотря на возраст, при чем естественным путем, не усыновляя ребенка. Медицина за последнее время шагнула далеко вперед, давая шанс женщинам под 50 забеременеть и родить.

Несмотря на то, что многие голливудские звезду усыновляют детей, Кэпбелл не видит себя усыновительницей. Матерью-одиночкой она себя тоже не видит – у ребенка будет хороший и заботливый отец. Пока такого человека нет рядом, Кэмпбелл откладывает осуществление своей мечты. Кавалеров и потенциальных мужей у модели достаточно, но ни одного из них она не может назвать любимым человеком. По крайней мере, журналисты не видели звезду подиума в обществе того, кому она действительно небезразлична и кто небезразличен ей.

Несколько лет назад Кэмпбэлл рассталась с Владимиром Дорониным. Этот роман был назван самым перспективным, но он завершился. С Майклом Фассбендером у Кэмпбелл были несерьезные отношения, без перспективы семьи. То же можно сказать и об отношениях с миллиардером Кола Алуко. Модель часто замечали в обществе звезд вроде Роберта де Ниро, Лени Кравица и Идриса Эльбы, но в последнее время Наоми обходится без мужчин. Трудно пока предположить, кто станет отцом ребенка модели, но она ищет ответственного и надежного человека на эту роль.