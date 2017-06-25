Алексей Баталов ушел из жизни 15-го июня ткущего года. Чувствуя, что его жизнь подходит к концу он написал завещание, согласно которому всё его имущество остается его дочери Марии. Однако нашлись некоторые люди из окружения народного артиста, которые намерены оспорить его завещание.

Теперь его дочери Марии достанется все имущество отца, включая дорогостоящую квартиру в центре Москвы с видом на Кремль. Алексей еще при жизни рассказывал о том, что его старшая дочь Надежда живет своей обособленной жизнью за границей. С ней народный артист довольно редко общался, поэтому принял решение переписать всё на младшую дочь. Также журналистам близкие люди актера рассказали, что некоторые совершено посторонние люди, которые остались недовольны содержание завещание, намерены его оспорить.

Напомним, что за свою жизнь народный артист Алесей успел жениться дважды. Первой его супругой стала Ирина Ротова, дочка художника Константина Ротова. От этого брака у актёра осталась дочка Надежда. А что касается второго, то на этот раз женой Алексея стала Гитана Леонтенко, родившая актеру дочку Марию. Девушка с самого рождения страдает то детского церебрального паралича.