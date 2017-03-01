Настасья Самбурская доказала свою правоту в конфликте с Максимом Фадеевым

Настасья Самбурская, которой сегодня исполнилось 30-лет, рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым и выложила переписку с его помощницей, в качестве доказательства своей правоты.

Недавно продюсер Максим Фадеев сравнил Ольгу Бузову с Настасьей Самбурской, что очень возмутило актрису. Девушка заявила, что это было мелочной местью продюсера, так как она отказалась от съемок в его клипе, который снимают для его подопечной Ольги Серябкиной. Также Фадеев обвинил артистку в пиаре на его имени и дал ей 3 дня для извинений или поведает правду их сотрудничества, которое не удалось.

Но Самбурская решила опередить его и опубликовала переписку с его помощницей: «Никогда не думала о нем, пока не поступило предложение о клипе, который являлся его проектом для подопечной. Они хотели хайп на моем имени, я должна была разместить на своей странице. Согласилась на бесплатное участие, так как Дробыш заявил, что Фадеев его товарищ. Потренировалась на пилоне, это нужно было для съемок, чуть не умерла за пару часов, до этого уже присутствовали проблемы с нормальным сном, не смогла бы продолжать тренироваться. А тренировок нужно было немало. В результате я получила диагноз – нервное истощение, так как взвалила на себя много работы и сломалась. Именно это я и передала его помощнице».