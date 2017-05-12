Актеры Настасья Самбурская и Владимир Яглыч, участвующие вместе в спектакле «Салемские ведьмы», побывали в эфире программы «Вечерний Ургант», которая достаточно популярна на Первом канале и недавно отметившая свое пятилетие со дня первой передачи.

Сам ведущий ток шоу «Вечерний Ургант» Иван Ургант во время представления актеров рассказал зрителю о том, что в маленьком городе когда-то давно в колдовстве было обвинено более 100 человек, сюжет стал основой для спектакля «Салемские ведьмы», участники которого и решили посетить передачу. Зрители были заинтригованы, а гости рады такому представлению.

Во время общения актеров и ведущего поднималось множество тем, но удивительным стал тот факт, что очень много вопросов касались популярной в современном мире социальной сети Инстаграмм. Ведущий поинтересовался у самой актрисы, осведомлена ли она о количестве подписчиков, следящими за ее жизнью. В ответ Настасья озвучила приблизительную цифру в 8,9 миллионов подписчиков, на что Иван Ургант ехидно заметил, что это не так и много, поскольку Ольга Бузова лидирует по количеству фоловеров ее Инстаграмма, имея около 9,5 миллионов подписчиков. Сама Настасья не отреагировала на издевку, пошутив, что она почти три дня плакала, как только узнала, что потеряла лидирующие позиции в Инстаграмме из-за Ольги Бузовой.

Завершение программы ознаменовалось интересным блиц опросом, в результате которого каждый из гостей должен быть угадать в каких проектах принимал участие его коллега до того, как начал работать в спектакле. Победу одержал Владимир Яглыч, ответивший правильно на 8 из 10 вопросов. Настасья Самбурская угадала только 2 проекта с участием актера.