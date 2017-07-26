Настасья Самбурская намекнула на свое замужество

Настасья Самбурская опубликовала в микроблоге фотографию, где она запечатлена около ЗАГСа с кольцом на безымянном пальце правой руки. В подписи к данной публикации она намекнула поклонникам на то, что теперь замужем.

Настасья Самбурская в очередной раз спровоцировала обсуждения своей личной жизни на просторах социальной сети. Это произошло после того, как в её микроблоге была опубликована фотография с интригующей подписью к ней. На опубликованном снимке актриса предстала перед своими поклонниками около ЗАГСа, демонстрируя правую руку, на безымянном пальце которой красовалось обручальное кольцо. Снимок знаменитость прокомментировала, написав, что теперь «её корабль любви уплыл по волнам семейной жизни».

Уплыл мой корабль любви по волнам семейной жизни. 😂😂😂 A post shared by НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) on Jul 25, 2017 at 12:26am PDT

Эта новость спровоцировала бурные обсуждения в комментариях. Некоторые подписчики ей микроблога начали тут же поздравлять Настасью и желать ей долгих лет счастливой семейной жизни. Однако, мало кто заметил, что на табличке, прикрепленной к зданию, было написано «Администрация Железнодорожного района», а выше надписи был изображен советский герб. Если взять во внимание то обстоятельство, что Железнодорожный район Москвы был упразднён в 91-ом году, то обнародованный кадр можно смело назвать постановочным. Скорее всего, этот снимок был сделан во время съемок какого-то проекта, а опубликован с целью разыграть поклонников.