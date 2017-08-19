Семья актрисы Веры Глаголевой, включая дочь Настасью Шубскую, до последнего скрывала онкологию у актрисы. В мае этого года поползли слухи о том, что Глаголева ездит за границу лечить онкологию, но Настасья опровергала подобные заявления и говорила, что ее мама совершенно здорова.

Известная актриса Вера Глаголева устроила дочери и зятю «свадьбу мечты», уже будучи смертельно больной, но Настасья Шубская и Александр Овечкин до последнего скрывали этот факт. Весной СМИ писали о том, что актриса больна онкологией и ездит в Европу лечиться, но семья категорически опровергала эти слухи, не давая их распространять. Старшие дочери Веры Глаголевой и Настасья Шубская заявляли, что их мать здорова – она работает над проектом, много путешествует, у нее нет всех тех страшных признаков рака, которые есть у других онкобольных.

Подруги вспоминают Веру Глаголеву как человека, не любившего зацикливаться на болезнях и посвящать в них окружающих. Тем более, она не стала бы портить свадьбу дочери и зятю: Вере Витальевне очень нравился зять, а на «свадьбе года» она танцевала и веселилась больше остальных гостей. Глаголева посещала с младшей дочерью разные светские мероприятия, кинофестивали, и никто не догадывался о том, что у актрисы есть проблемы со здоровьем.

Старшая дочь Веры Глаголевой после смерти матери попросила СМИ не лезть в их жизнь и не звонить им. Пока Вера Витальевна была жива – удавалось держать прессу на расстоянии от нее и ее болезни. После смерти Глаголевой семье пришлось опровергать целый ряд домыслов, которые писались во многих изданиях.