Натали со своим сыном появилась на обложке глянцевого журнала

Натали — популярная певица отечественного шоу-бизнеса, известная по хиту «О, Боже, какой мужчина!», не так давно стала в третий раз мамой. Об этом она сама лично сообщила своим поклонникам в «Инстаграме». На днях певица снялась с малышом для обложки одного из глянцевых журналов.

Известная певица Натали, которая популярна среди отечественного слушателя хитом «О, Боже, какой мужчина!», в начале апреля стала мамой в третий раз, подарив своему мужу наследника. На протяжении всех девяти месяцев особой информации о том, как протекает беременность 43-летней женщины, в прессе не появлялось. Да и сама Натали не очень хотела афишировать подробности своего интересного положения.

Но сразу после родов в ее микроблоге «Инстаграм» появилась опубликованная фотография, на которой певица держит за ручку своего новорожденного сына. Больше звезда старалась не показывать младенца, и до сих пор никто не видел лица крохи. Но, к радости поклонников, Натали решила открыть занавес тайны и приняла участие в фотосессии для одного издания, на обложке которого звезда появилась вместе со своим ребенком.

С 14 июня в продаже моя любимая «Антенна»🌞#всемхорошегонастроения #сыночки #целуювас Публикация от @natali_star74 Июн 13 2017 в 6:59 PDT

Напомним, изначально певица неоднократно заявляла о том, что ее дети – это вымоленные дети, поскольку очень долго у них с мужем не получалось создать семью: Натали перенесла много выкидышей. Певица со своим мужем вместе уже более 16 лет, но первенца они дождались только через 9 лет брака.

В этот раз, когда певица забеременела, она старалась, чтобы никто не узнал о ее положении. И ей это удачно удавалось вплоть до шестого месяца беременности, но как только стал округляться животик, пришлось признаться. Когда об этом непосредственно спросили супругов, они утвердительно ответили на вопрос о пополнении в семье и признались, что очень счастливы.