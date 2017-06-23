Наталья Ионова опубликовала трогательное поздравление своему отцу

Вчера отец знаменитой исполнительницы Натальи Ионовой — Илья Ефимович, отпраздновал свой день рождения. По этому поводу Наталья опубликовала поздравительный пост, к которому прикрепила совместную фотографию со своим отцом.



Свою поздравительную публикацию исполнительница сопроводила комментарием, в котором искреннее поздравила близкого человека с днем рождения, пожелав ему вечно оставаться таким молодым, красивым и здоровым. Также она написала о том, что с течением времени стала все больше осознавать — её отец самый идеальный мужчина, муж и дедушка. Подписчики исполнительницы также присоединились к поздравлениям, оставив множество положительных комментариев под публикацией.

«Мои поздравления! Крепкого здоровья и долголетия!», «Наташенька! Папу с днём рождения! Какую дочку воспитал!», «С Днём Рождения Вашего Папочку!», «Радости папе от детей и внуков в день рождения! Дарите ему любовь и внимание!», «Поздравляю его с Днем Рождения. Желаю ему всего самого наилучшего!», — пишут в комментариях под публикацией поклонники исполнительницы.