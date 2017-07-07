Наталья Подольская опровергла слухи о своей второй беременности

Супруга исполнителя Владимира Преснякова Наталья Подольская опровергла все слухи, которые ходят о ее второй беременности. По словам певицы, она хотела бы еще раз стать мамой, но пока ей неплохо с мужем и сыном Артемием.

Чтобы избавиться от сплетен, домыслов и фейковых статей, Наталья Подольская, жена Владимира Преснякова, написала пост в своем «Инстаграмме». В нем она заверила фолловеров, что слухи о ее беременности являются ложью, а пресса все время видит у нее живот даже там, где его нет. На данном этапе ей неплохо и с одним ребенком, сыном Артемом. Узнав, что любимица не ждет второго ребенка, ее поклонницы не расстроились – они начали желать счастья и здоровья ее семье и восхищаться красивой парой и их сынишкой.

Дорогие мои! Вы конечно готовы углядеть живот, даже там, где его нет. Я не беременна, хотя конечно мечтаю об этом. А пока нам безумно хорошо втроём. A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Jul 6, 2017 at 1:50pm PDT

Два года назад звездные супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали молодыми родителями. Для Натальи Артемий – первый ребенок, у Преснякова-младшего есть сын от Кристины Орбакайте Никита Пресняков. Второй раз становиться мамой певица пока не готова: ее путь к материнству был очень долгим и выматывающим. Она отдыхает на курортах с мужем и сыном, радуется жизни. Вот только наряжается в одежду без талии, которая складками лежит на фигуре. Любую звезду, которая вдруг начинает так одеваться, подозревают в беременности.

Мама! Я сам! У нас это оооочень преоооочень прессаммммм 😬 A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) on Jun 26, 2017 at 12:22pm PDT

Многие звезды шоу-бизнеса восхищаются браком Преснякова и Подольской – певец нашел свою «ту самую». Для Подольской муж – самый первый критик ее творчества: он в любом состоянии едет в студию, где записывается жена и дает оценку ее новых песен. ей важны и советы, и профессиональные рекомендации, и поддержка мужа и мотивация – певица считает себя лентяйкой.