Наталья Поклонская, являющаяся депутатом Государственной Думы России, недавно была втянута в скандал, который был инициирован Центром антикоррупционной политики. Чтобы устранить обвинения и расставить все точки над «и», Наталья решила дать откровенное интервью журналистам.

Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская старается не афишировать свою личную жизнь, считая, что счастье любит тишину. Поклонники политика довольствуются теми редкими интервью, которые она дает. Так недавно Наталья Поклонская сообщила о том, что она счастлива в браке и воспитывает дочку.

Потом Поклонская была втянута в скандал: представители Центра антикоррупционной политики обвинили девушку в том, что она скрывает свои доходы. Если говорить точнее, то представители власти заявили о том, что в заполненных документах нет никакой информации относительно наличия мужа и его собственности, а вот в интервью прессе политик говорит о том, что она замужем. И чтобы расставить все точки над «и», депутат решила дать откровенное интервью, в котором и рассказала о своем семейном положении.

Как оказалось, Наталья сейчас не состоит в браке, раньше у нее был муж, но гражданский. По заявлениям политика, они с мужем хотели официально узаконить свои отношения, но, к сожалению, свадьба не состоялась. Причины неизвестны. Поклонская заявила, что она не любит говорить о личном, и сейчас бы не стала раскрывать подробности, если бы не подобные обвинения и слухи.

Также Наталья решила объяснить, почему она всегда говорила о себе как о замужней даме. По ее утверждению, мужчины проявляют повышенное внимание к ее персоне, и чтобы избежать недоразумений, она решила сделать именно так.