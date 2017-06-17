Наталья Варлей недавно была награждена российским президентом орденом за большой вклад, который она смогла внести в развитие культуры страны. Также награжден был Владимир Малиновский, Эдуард Кабурнеев, Татьяна Пилецкая, Николай Попов.

Главой РФ был подписан указ, исходя из которого, выдающей артистке страны была присвоена госнаграда. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Звезда «Кавказской пленницы» своей плодотворной творческой деятельностью внесла непосильный вклад в культуру и искусство России.

В этом же указе, подписанным российским президентом, орден Дружбы получает Татьяна Пилецкая, которая снялась в кинофильме «Разные судьбы» и Николай Попов, занимающий должность заведущего мемориального музея. Высоких наград были удостоены также представители полиции. Одним из них стал Эдуард Кабурнеев, который несколько месяцев назад был назначен руководителем ГУ СК РФ, ранее работал главой СК РФ Дагестана. Его наградили за отвагу, проявленную во время исполнения долга перед народом и государством. Замгенпрокурора получил орден Почета за защиту прав российских граждан, усовершенствования системы правопорядка.

Удостоен ордена Александра Невского Кирилл Дмитриев, внесший вклад в развитие страны в социальной и экономической сфере, и реализовавший инвестиционные проекты на международном уровне. Президент удостоил медалей, почетных званий замруководителя ФНС, губернатора Оренбургской области, прокурора в Марий Эл и других.