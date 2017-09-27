Наталья Водянова выступила на Неделе моды в Париже

Как известно, российская модель Наталья Водянова на протяжении долгих лет сотрудничает с брендом “Etam”. Неделя моды в Париже началась с показа творений именно этого бренда, поэтому Наталья удостоилась чести открыть мероприятие.

Устроенное организаторами шоу “Etam” оказалось очень красочным и запоминающимся. Модели, приехавшие на показ из с разных стран, продемонстрировали новую коллекцию нижнего белья, а также откровенных купальников, которые практические не прикрывали грудь и не менее интимные детали тела. Западные издания написали о состоявшемся показе, что эта Неделя моды в Париже была посвящена независимости страны и женщин в ней. Также на открытии мероприятия продефилировала наша соотечественница – Наталья Водянова, которая, как известно на протяжении нескольких лет работает с брендом “Etam”. Открытие Недели моды привлекло к себе повышенный интерес журналистов, общественности, модных критиков, а также знаменитостей. Звезды, приехавшие увидеть показ с разных уголков планеты, заняли почетные места в первом ряду. Отметим, что вещи, продемонстрированные моделями во время шоу, уже можно приобрести в официальных магазинах бренда.

Напомним, Неделя моды проводилась не только в столице Франции, аналогичные мероприятия проходят и в других крупных городах по всему миру. В рамках этих показов будут продемонстрированы вещи из сезона “Весна-лето 2018”.