Наташа Королева заявила, что слезы Елены Николаевой вернулись ей «бумерангом»

13 мая в программе «Секрет на миллион» на канале ТНТ певица Наташа Королева рассказала, как ей «вылились слезы» Елены — первой жены композитора и певца Игоря Николаева. Теперь Наташа придерживается позиции «На чужой беде счастья не построишь».

Переосмысливая жизнь, Королева все больше убеждалась, что «закон бумеранга» есть, и он работает. Всю ту боль, которую чувствовала Елена Николаева, Королева за тринадцать лет брака с Игорем Николаевым испытала на себе. Женщина, по словам певицы, была буквально идеальной женой, заботливой и верной. Они с композитором со школьной скамьи были вместе, но даже от таких жен мужчин иногда тянет «к другим берегам». Сейчас певица ощущает себя виноватой за то, что стала в свое время разлучницей и разрушила семью.

Юное дарование в лице Наташи Королевой Игорь Николаев приметил в 1990 году и взял с собой на гастроли в Таллин. Будучи женатым и имя дочь Юлию, певец влюбился и начал добиваться Наташу. Он даже женился на начинающей певице, ушел ради нее из семьи. Королева назвала период развода Игоря Николаева с женой самым ужасным в своей жизни.

Сейчас «Дельфин» и «Русалка» счастливы с разными людьми, у них обоих семьи. У Королевой есть сын-подросток Архип, у Николаева подрастает дочь Вероника. Бывшие супруги доказали, что несмотря на болезненный развод 15 лет назад, они могут петь дуэтом на одной сцене, уважать друг друга и оказывать помощь. Николаев поддержал Наташу на концерте в Кремле, поздравив ее с 25-летием творческой деятельности. На сцене иногда даже бывшие супруги счастливо воссоединяются.