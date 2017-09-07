Навальный аэропорт: в Домодедово на политика напали со связкой сарделек

В аэропорту Домодедово на оппозиционера Алексея Навального неустановленные личности напали с сардельками в руках. Навальный прилетел из Страсбурга, где был участником брифинга перед судебным заседанием Евросуда по правам человека.

По сообщению портала РБК, Алексей Навальный подвергся нападению неустановленных лиц прямо в аэропорту Домодедово, когда он прилетел из Страсбурга, где принимал участие в брифинге перед заседанием Евросуда по правам человека. В судебном заседании рассматривались обвинения в сторону России в неисполнении на ее территории решений Европейского суда.

Сначала к оппозиционеру обратилась девушка и сказала, что хочет вместе с ним сфотографироваться. Как только он остановился, сзади на него напали трое мужчин и кинули ему на шею связку с сардельками. После этого вся компания быстро скрылась из аэропорта.

Как рассказал сам Навальный, ситуация выглядела глупой: он стоит посреди зала, вокруг него валяются сброшенным им с себя сардельки, а рядом стоят полицейские и улыбаются. После этого оппозиционер сразу поехал к себе в офис и принялся за работу.

Напомним, в апреле этого года Алексею Навальному повезло гораздо меньше. Тогда так же неустановленные личности плеснули ему в лицо зеленкой, в которую было добавлено какое-то вещество. Оппозиционер получил ожог глазной роговицы, в связи с чем был вынужден оперироваться в Испании. В июле этого года правоохранительные органы прекратили расследовать это дело.