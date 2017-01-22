Неуместная шутка Кэти Рич о сыне Дональда Трампа: Бэррон Трамп станет убийцей

Кэти Рич, которая является американской сценаристкой, поделилась своим мнением о наследнике Дональда Трампа. По ее словам, Бэррон в будущем станет школьным стрелком и его переведут на домашнее обучение. Женщина написала это в Твиттер.

После появление такой неуместной шутки, большинство пользователей интернета, не оценили такой юмор. Были среди них и тех, кто предлагал уволить сценаристку с работы. На Рич обрушилась волна критики: «Женщина, считает, что бойня в школьном учреждении это шутка?», «Ее необходимо уволить», «Оставьте мальчика в покое», «Она больной человек», «Вы не в себе из-за того, что голосовали за Хилари, но причем тут ребенок Трампа», «Не можете задирать президента, перешли на его детей?». После такой реакции от американцев, женщина быстро удалила скандальный пост.

Напомним, ранее Рози О`Доннелл также возмутила американцем высказыванием о Бэрроне Трампе. Так, актриса назвала подростка аутистом. Это произошло после победы в президентских выборах Дональда Трампа. Телеведущая опубликовала в своем блоге ролик, на котором парень сонный стоит рядом с отцом, произносящим речь. Она добавила в видео комментарий: «Он что аутист?». После неодобрительной реакции со стороны пользователей интернета, она удалила пост и извинилась перед новым американским лидером.