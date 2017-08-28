Невеста Ильи Глинникова обратилась к своим ненавистникам

Екатерина Никулина и Илья Глинников не собираются останавливаться в демонстрации идиллии в отношениях между собой. Накануне Екатерина разместила в микроблоге совместный снимок с женихом, в подписи к которому обратилась к недоброжелателям.

Екатерина довольно часто сталкивается с критикой со стороны пользователей социальных сетей, которые до сих пор не могут смириться с выбором Ильи Глинникова. Ведь многие телезрители с самого начала телепроекта «Холостяк» болели за совершенно другую кандидатку — Мадину Тамову. Именно ей большинство зрителей пророчили победу в конкурсе, однако этого не произошло и, вопреки распространенному мнению, Илья отдал предпочтение Екатерине. Вот уже на протяжении нескольких месяцев счастливая пара демонстрирует идиллию в своих отношениях.

Пройдите мимо и простите нам наше счастье.;) Публикация от Ekaterina Nikulina (@cat7kate) Авг 25 2017 в 8:54 PDT

С тех пор многие недоброжелатели пишут в комментариях практически под каждой публикацией Екатерины нелестные слова. Вероятно, девушка изрядно устала от постоянных нападок и решила ответить на них очередной публикацией. В ней она разместила совместный снимок со своим женихом, а в комментарии к обнародованной фотографии написала: «Пройдите мимо и простите нам наше счастье!».