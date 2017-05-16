Супруга скандального артиста Никиты Джигурды Марина Анисина опубликовала в своем Instagram фото из детского магазина. Марина простила Джигурду и приняла его обратно.

Наследство умершей миллионерши досталось по закону семейству Джигурды. Он вступит в права летом этого года и сейчас на радостях готов скупить Анисиной магазин детских товаров. Подписчики спортсменки уже заметили отеки на ее лице, поздравляют с пополнением и желают счастья. Хейтеры пары недоумевают: какую жизнь увидит малыш, если его родители сначала громко и со скандалом разводились, а потом так же громко на всю страну мирились?

Совсем недавно Джигурда позорил жену в различных ток-шоу, выкладывал ролики позорного содержания, она спасала от него детей. Многие фолловеры Марины Анисиной не уверены, что такого мужа надо было прощать. Если фигуристка и вернулась туда, где ее били и унижали, то только из-за третьей беременности. В одном фолловеры и хейтеры сошлись во мнении: будущей мамочке и малышу стоит пожелать здоровья.

Наследство мы получим в конце мая,в начале июня!😂Джигурда от радости чуть не скупил пол детского магазина! Спасибо всем,кто поддерживал и поддерживает нас!!!😘 A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on May 15, 2017 at 9:34am PDT

Поклонники пары ждут официального подтверждения беременности Марины, но им уже почти ясно, что супруги ждут ребенка. Анисина пишет в себя в соцсети красивые слова о любви, прощении, приятии и о том, что Никита Борисович – отец ее детей, и в них он души не чает. Фигуристка убеждена, что прощать мужа – прерогатива женщины, иначе весь мир погрязнет в войне, насилии и зле.