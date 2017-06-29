Никита Джигурда планирует открыть собственный духовный центр в Греции

Накануне суд признал завещание покойной Людмилы Браташ, которая оставила все свои денежные накопления Никите Джигурде и Марине Анисиной. Несмотря на то, что решение суда может быть оспорено, Никита уже рассказал, куда потратит эти миллионы — на открытие духовного центра в Греции.



После того, как решение суда вступит в силу и долгожданное наследство Никиты Джигурды будет получено, шоумен планирует уехать из России, для того, чтобы открыть собственный духовный центр в Греции. Само здание уже построено, однако, актеру необходимо выкупить несколько помещений в нем и произвести ремонтные работы. Будущий центр духовных практик будет называться «Шамбала», в нём будут смешаны различные религиозные культуры, науки и искусства.

Там будут преподавать профессиональные педагоги и проводиться хирургические операции любой сложности. На данный момент Никита занимается ведением переговоров с российскими специалистами. Как обещает Джигурда, постояльцы этого духовного центра получат возможность контактировать с погибшими родственниками. Проводиться такие сеансы связи будут с помощью «информационно-энергетического портала». Также, с помощью этих сеансов, мужчина планирует научно доказать бессмертность человеческой души.