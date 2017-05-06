Никита Джигурда и Марина Анисина официально получили развод через суд, решение которого окончательно разорвало девятилетние отношения между супругами. Правда, по заверениям самой Анисиной, развода могло бы и не быть, если бы постарался сам Джигурда.

Скандально известная пара Никиты Джигурды и Марины Анисиной весной этого года наконец-то смогли оформить официальный развод, которого так хотела жена Джигурды. Но недавно стало известно от самой Анисиной, что Никита категорически не признает их развод и продолжает верить в их единство как семьи, поскольку они повенчаны перед Богом. Подтвердило данный факт и то, что певец отмечает дату венчания с фигуристкой, со дня которого прошло уже 9-ть лет.

Не понятно и само отношение Марины к разводу, в Instagram звезда опубликовала совместное фото с бывшем мужем, где отчетливо видно неподдельное счастье обоих. Фотографию певица сопроводила подписью, смысл которой был в том, что пришла дата 9-ти лет мучений фигуристки и ее мужа.

Джигурда не признает развода!Говорит,что венчание гораздо важнее.Сегодня 9 лет моим венчанным "мучениям"!😂 A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on May 4, 2017 at 6:09am PDT

Общественность смущает и тот факт, что за счет участия в шоу, которых интересовала тема развода между скандальным певцом и фигуристкой, супружеская пара неплохо заработала, что могло стать одной из главных причин такого пиар хода. Правда, не смотря на изначальную цель развода, пара, по утверждению многих источников, получила официальный развод в суде. Самого развода могло бы и не быть, как утверждает Марина Анисина, если бы Никита Джигурда хотя бы раз лично пришел на суд. Марина даже была готова отозвать исковое заявление и сохранить брак. Но как оказалось, по утверждениям Джигурды, он был очень занят в съемках взрослых фильмов, поэтому пропустил заседание суда. Итог – официальный развод.

После Джигурда заявил о том, что он целенаправленно не пришел на суд, чтобы не доставлять больше никаких хлопот своей любимой жене.