Никита Джигурда заступается за скандального артиста Алексея Панина

У скандального актера Алексея Панина появился «заступник» в лице «фрика» российского шоу-бизнеса Никиты Джигурды. Шоумен заявляет, что журналисты полощут честное имя Панина, а на самом деле он хороший отец.

По сей день не утих конфликт Алексея Панина и его бывшей жены по поводу того, с кем будет жить дочь Аня. Недавно Панин собрал журналистов и пришел на интервью с девочкой. Он заявил, что различные пошлые ролики с его участием снимались давно, на некоторых кадрах – не он, а несовершеннолетнему ребенку лучше жить с ним, чем с мамой. Из-за подобного рода «громких» интервью, Панина несколько раз лишали ролей, и актер подчеркнул, что это несправедливо.

JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR ПАНИН брат DЖИГУРДЫ. https://youtu.be/zYmHgbn_gWI ДУША ножом ОБМАНА и СМИ смертельно ранена! ШОУ-БИЗ в плену изъяна!! Руки прочь от ПАНИНА!!! 🤘😎✌️ #никитаджигурда#алексейпанин A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on Jun 9, 2017 at 5:49am PDT

Пост, в котором Джигурда потребовал «убрать руки от Панина», имел резонанс в Сети. Хейтеры обоих «фриков» считают, что артисты – два сапога пара и «братья навек». Оба эпатажные, непорядочные, скандалисты, хулиганы, любят выпить. Хотя в пьянстве, давлении на дочь Анну и неадекватном поведении Алексей Панин обвиняет свою бывшую жену Юлию Юдинцеву, мать девочки. Жена Никиты Джигурды — Марина Анисина, в отличие от Юлии Юдинцевой, много раз прощала своего непутевого мужа, принимала назад и даже хотела родить ему третьего ребенка.

#АлексейПанин #Панин #Джигурда Никита, лучший! Спасибо что был рядом с нами на этой ужасной программе. И спасибо Малахову за то, что пытался не допустить "базар" и в отличие от родной матери думал о Нюсе. ✌️ A post shared by Панин Алексей (@panin.aleksey2018) on Jun 9, 2017 at 12:49pm PDT

По мнению некоторых пользователей Сети, у отцов-«фриков» нужно изымать детей, а Алексея Панина давно пора лишить родительских прав на Нюсю: он зачем-то познакомил девочку-подростка с Никитой Джигурдой. Джигурда – один из немногих артистов, на чью поддержку Алексей Панин может рассчитывать всегда.