Никита Михалков: Борис Корчевников упал на колени перед режиссером

Борис Корчевников возобновил работу не телеканале “Россия 1”, начав вести новый телепроект, где в первом же выпуске преклонил колени перед Никитой Михалковым.

Как стало известно, Борис Корчевников вновь стал ведущим на телеканале “Россия 1”. Теперь он будет вести программу, вчерашний выпуск которой привлек к себе огромное внимание общественности. Дело в том, что гостем первого выпуска стал знаменитый российский режиссёр – Никита Михалков, перед которым Борис преклонил колени. Просто именно в таком положении Корчевникову было комфортно извлекать из коробочки статуэтку “Оскара”, её режиссёр был удостоен в далеком 1994 году за фильм “Утомленные солнцем”. Стоящий на коленях Борис не пытался скрыть свое восхищение от того, что этот предмет попал к нему в руки. Как оказалось, телеведущий не просто ни разу не прикасался к статуэтке, но даже и не мечтал об этом. Все это время Михалков стоял рядом и с интересом наблюдал, смеясь в свои пышные усы.

Как признается Михалков, в его памяти совсем не осталось воспоминаний о том, как он получал эту награду, так как был слишком пьян в тот день. Восхищение телеведущего его растрогало настолько, что он пообещал подарить Борису свои старые дневники, ведением которых он занимался в армии. Также Никита решил поделиться своим опытом семейной жизни, дав совет Корчевникову о том, как можно счастливо прожить жизнь в браке. По мнению режиссера, жена должна быть подобна луне, которая появляется на небосклоне не каждый вечер.