Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и старший внук Аллы Пугачевой, сегодня женился на модели Алене Красновой. Свадебная церемония и последующее застолье проходят в подмосковных “Жаворонках”, на торжестве будет присутствовать не более двухсот гостей, а вести церемонию пожелала мама жениха.

Сегодня в селе “Жаворонки” (Московская область) состоится знаковое свадебное торжество. Женится двадцатишестилетний внук легендарной Аллы Пугачевой — Никита Пресняков. Избранницей звездного жениха стала двадцатилетняя модель, студентка Росакадемии народного хозяйства, Анна Краснова, которая является соседкой по даче Пугачевой.

Известно, что Никита и Анна встречались на протяжении нескольких лет, и только в этом году Никита сделал ей предложение, в марте, в день ее рождения. Молодые решили сделать небольшую, по звездным меркам, свадьбу — на ней будет присутствовать около двухсот человек. Помимо родителей и родственников, поздравить молодых придут самые близкие друзья. Вести торжество будет мама Никиты — Кристина Орбакайте.

Известно, что друзья Анны и Никиты подарили им картину, остальные гости, скорее всего, передадут молодоженам деньги, тем более, что Пресняков-младший уже говорил, что «хрустящие» банкноты в конверте будут для них самым желанным презентом.

После свадьбы Никита и его жена уедут на отдых в Испанию и США, а по возвращении на родину поселятся в собственной квартире на Лубянке, в которой недавно был сделан ремонт.